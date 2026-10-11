ASAT, Antalya Kemer Aslanbucak’ta 1600 metrelik içme suyu hattını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi Çamarası Caddesi'nde yaklaşık bin 600 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniliyor. Kemer Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, üstyapı çalışmalarına geçilmeden önce cadde üzerindeki tüm evlerin parsel çıkışları da yeni içme suyu hattına uygun şekilde düzenleniyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde içme suyu altyapısının güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde hizmet vermesi amacıyla mevcut hatların yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Altyapının ihtiyaç ve kullanım yoğunluğuna göre yenilenmesiyle muhtemel arızaların ve su kayıplarının azaltılması, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Bin 600 metrelik yeni hat

ASAT Kemer Şube Müdürlüğü, Aslanbucak Mahallesi Çamarası Caddesi'nde başlattığı çalışma ile ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut içme suyu hattını yeniliyor. Yaklaşık bin 600 metrelik hattın yenilenmesiyle bölgenin içme suyu altyapısının daha güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mevcut hatta bağlı yaşanabilecek arıza ve altyapı kaynaklı sorunların azaltılması hedefleniyor.

Parsel çıkışları yenileniyor

Çalışmalar kapsamında, Çamarası Caddesi'nde bulunan tüm evlerin parsel çıkışları da yeni içme suyu hattına uygun şekilde düzenleniyor. Böylece hanelerin içme suyu bağlantıları yeni altyapıyla uyumlu hale getirilirken, sokaktaki içme suyu altyapısının bütüncül şekilde yenilenmesi sağlanıyor.