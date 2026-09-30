Atakum'da mavi ve kehribar gözlü beyaz kedi, kütüphane çevresinin maskotu oldu - Son Dakika
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Atakum'da mavi ve kehribar gözlü beyaz kedi, kütüphane çevresinin maskotu oldu

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Atakum\'da mavi ve kehribar gözlü beyaz kedi, kütüphane çevresinin maskotu oldu
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Atakum'da Türkiş mevkisindeki kütüphane çevresinde yaşayan beyaz kedi, biri mavi diğeri kehribar gözleriyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar ve esnafın beslediği dost canlısı kedi, mahallelinin sevgisini kazanırken fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgi odağı oluyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde sokaklarda yaşamını sürdüren beyaz bir kedi, benzersiz güzelliği ve sevimliliğiyle görenlerin içini ısıtıyor.

Özellikle Türkiş mevkisinde bulunan kütüphane binasının çevresinde sık sık görülen kedi, bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Bembeyaz kürkü ve biri mavi, diğeri kehribar renkteki gözleriyle Van kedisi genlerini aratmayan sevimli kedi, dost canlısı tavırlarıyla da mahallelinin sevgisini kazanmış durumda.

Çevredeki duyarlı vatandaşlar ve esnaf tarafından beslenen miniğin, kütüphane çevresindeki duruşu adeta binanın maskotu haline geldiğini gösteriyor. Atakum sokaklarına renk katan bu özel kedi, fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgi odayı oluyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Atakum'da mavi ve kehribar gözlü beyaz kedi, kütüphane çevresinin maskotu oldu - Son Dakika
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