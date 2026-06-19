Su seviyesi yükselince Atatürk Barajı'ndaki adacıklar sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Su seviyesi yükselince Atatürk Barajı'ndaki adacıklar sular altında kaldı

Su seviyesi yükselince Atatürk Barajı\'ndaki adacıklar sular altında kaldı
19.06.2026 11:23  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışların artmasıyla Atatürk Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e çıktı. Samsat kıyısındaki adacıklar ve meyve bahçeleri sular altında kalırken, 'Samsat' yazısı da suyla temas etmeye başladı.

Yağışlar nedeniyle su seviyesi yüzde 100'e ulaşan Atatürk Barajı'nda adacıklar kayboldu, kıyıdaki bahçeler sular altında kaldı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Atatürk Barajı Samsat ilçe kıyılarında yaklaşık 150-200 metre kadar su çekilmesine bağlı olarak adacıklar ortaya çıkmıştı. 2025 yılı Eylül ayında, Samsat ilçesinde bulunan iskeleye yaklaşık 600 metre uzaklıktaki ada ve burada yer alan 'Samsat' yazının 6 metre uzunluğundaki taşıyıcı ayakları ile birlikte gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Kış ve ilkbahar aylarında kar ve yağmur yağışının bol olması nedeniyle baraj gölünün su seviyesi yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Barajı'nın su seviyesi yüzde 100 seviyesine ulaştığı için tahliye kapakları açılmıştı.

Barajdaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle gölün Samsat kıyısında yer alan iskele ve meyve bahçeleri sular altında kaldı. Barajdaki birçok ada suya gömüldü. 'Samsat' yazısının bulunduğu adada suyun altında kalınca, yazı suyla temas etmeye başladı.

Adacıkların sular altında kaldığını dile getiren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Yağmur çok güzel yağdı, kar yağdı. Kar yıllarda bölgemizde bereket yılı olarak bilinir. O bereketi hem ürünlerimizde gördük hem de su seviyesinde gördüğünüz gibi her zamankine göre 5-6 metre yükselmiş. Yaz çekim yaptığımız zaman su 5-6 metre inmiş haldeydi. Artık insanların kurak yıllar daha kötü olur diye endişeleri vardı. Şükürler olsun insanlara bir umut geldi" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Dünya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Su seviyesi yükselince Atatürk Barajı'ndaki adacıklar sular altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:23
İsmail Kartal’ın ilk kararı ortaya çıktı Yıldız isim geri dönüyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:38:19. #7.13#
SON DAKİKA: Su seviyesi yükselince Atatürk Barajı'ndaki adacıklar sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.