Mahkeme kararlarıyla ayakta kalan çarşı için çözüm çağrısı

Samsun'da Ayakkabıcılar Çarşısı'nda yıllardır esnaflık yapan Mustafa Demirbaş, bina hakkında alınan "riskli yapı" ve "metruk yapı" kararlarının mahkeme tarafından iptal edildiğini belirterek, çarşının güçlendirilmesi veya yeniden yapılması için çözüm beklediklerini söyledi.

İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı'nda 5 dükkanı bulunan 58 yaşındaki Mustafa Demirbaş, 1982 yılından bu yana sürdürdüğü esnaflık hayatında binanın her bölümünü bildiğini ifade etti. Binanın sağlam olduğunu savunan Demirbaş, yıllar önce alınan "riskli yapı" kararına itiraz ettiklerini ve mahkeme sonucunda yapının güçlendirme kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

"Mahkeme binanın riskli olmadığına karar verdi"

Demirbaş, "1982'den beri esnafım. Çırak olarak buraya adım attım ve binanın her parçasını biliyorum. Binamız çok sağlam. Yıllar önce binamıza 'riskli yapı' kararı alınmıştı. Buna itiraz ettik ve mahkeme de binanın riskli olmadığına, güçlendirme kapsamında olduğuna karar verdi. Biz de güçlendirme yapmak için ruhsat başvurusunda bulunacağız. Binamızı daha güvenli hale getireceğiz" dedi.

2023 yılında bir kat malikinin başvurusu üzerine bina hakkında "metruk yapı" kararı alındığını anlatan Demirbaş, bu karara da itiraz ettiklerini söyledi. Demirbaş, "Binamızda 25 faal esnaf olmasına rağmen önceki dönem ilçe belediyesi tarafından 'metruk yapı' kararı alındı. Buna da itiraz ettik. Mahkeme tarafından binanın metruk olmadığı, oturulabilir bir yapı ve çalışan bir bina olduğu yönünde karar verildi" diye konuştu.

"Binamız yapılacaksa bizleri de projeye dahil etmeliler"

Çarşının geleceğiyle ilgili yeni imar planı sürecinde uzlaşmadan yana olduklarını belirten Demirbaş, esnafın da sürece dahil edilmesini istedi. Demirbaş, "İlkadım Belediyesi yeni bir imar planı uygulaması yaptı. Bu plan doğrultusunda, anlaşma sağlanırsa binamızın yapılmasından yanayız. Belediye başkanımızın bu konuda iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Binamız yapılacaksa bizleri de davet etmeli, projeye ortak etmeliler. Biz de alınacak karara olumlu yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Güçlendirme yapmak için 13 yıldır bekliyoruz"

Güçlendirme süreci için uzun süredir beklediklerini dile getiren Demirbaş, "Güçlendirme yapmak için 13 yıldır bekliyoruz. Güçlendirme raporu aldıktan 9 yıl sonra ruhsat başvurusunda bulunmuştum. Ruhsat talebimiz eski dönemde olumlu karşılanmadı. Bunun üzerine dava açtık ve kazandık. Şimdi kat maliklerine de dava açtım. Eğer herhangi bir anlaşma olmazsa binayı güçlendirmek için para toplayacağım" şeklinde konuştu.

Ayakkabıcılar Çarşısı ile yanındaki otopark alanı arasındaki imar sorunu ise yaklaşık 16 yıldır devam ediyor. Geçmiş yıllarda hazırlanan imar planında otopark alanı ile çarşının bulunduğu parsel birleştirilirken, esnaf binanın otopark alanına dahil edilmemesi için hukuki süreç başlattı. Otopark ile çarşıyı ayırması planlanan 12 metrelik taşıt yolunun da bugüne kadar açılmadığı belirtildi.

Şu anda 26 aktif dükkanın bulunduğu çarşıda esnaf, yıllardır devam eden sorunların çözümünü beklerken, İlkadım Belediyesi yetkilileri de sorunun çözümü için iyi niyetle çalıştıklarını ifade etti.