Aydın'ın Buharkent ilçesinde zeytinyağlarının uygun olmayan ve kontamine ambalajlarda satışa sunulmasının önlenmesi ve ürün etiketlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması amacıyla denetimler devam ediyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde zeytinyağı ambalajlarına yönelik denetimler sürüyor. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytinyağlarının uygun olmayan ve kontamine ambalajlarda piyasaya sunulmasının önlenmesi amacıyla kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerde, zeytinyağlarının ambalajlarının uygunluğu ve ürün etiketleri incelenerek mevzuata uygunlukları kontrol ediliyor. Tüketici sağlığının korunması ve zeytinyağının güvenilir şartlarda piyasaya sunulması amacıyla yürütülen denetimlerin devam edeceği belirtildi.