Aydın Büyükşehir ilçelerde yol çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın'ın tüm ilçelerinde sürdürdüğü çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kentin dört bir yanında çalışmalar hayata geçiriliyor, yatırımlar Aydınlılar ile buluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında güncel olarak; Didim ilçesinde Yalı, Aşık Veysel ve 1001. Caddeler ile muhtelif noktalarda, Nazilli ilçesinde Kavacık, Yaylapınar, Karahallı ve Aşağı Yakacık Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Hacıaliobası, Karagözler, İsafakılar, Acarlar ve Sandıklı Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Karacasu ilçesinde Işıklar, Yazır ve Karabağlar Mahallelerinde, Efeler ilçesinde Sabahattin Ali, Zeytin Dalı, Doğu Aydın, Batı Aydın, Milet ve İzmir Bulvarlarında, A1 kanal yolunda, Kemer Mezarlığı'nda, Paşa Yaylası'nda, Fidanlık ve Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman Caddelerinde ve Eğrikavak Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde İlyas Caddesi'nde ve muhtelif noktalarda, Germencik ilçesinde Turanlar ve Kızılcagedik Mahallelerinde, Söke ilçesinde Güneyyaka, Ağaçlı, Karakaya, Çavdar ve Güllübahçe Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa, Kabaca ve Uzunlar Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Çağlayan Caddesi'nde, Köşk ilçesinde Ketenyeri ve Başçayır Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Yazıkent ve Hışımlar Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Karpuzlu ilçesinde Yağcılar Mahallesi'nde, Koçarlı ilçesinde Çulhalar ve Halilbeyli Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Yaylaköy Mahallesi'nde, Çine ilçesinde Yörükler, Doğanyurt, Çatak ve İbrahimkavağı Mahallelerinde ve Kuyucak ilçesinde Belenova, Musakolu ve Ovacık Mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar sürdürülüyor.

Kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar yol yapım, bakım ve yenileme uygulamaları aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, planlı çalışmalar kapsamında Aydın'ın birçok noktasında eş zamanlı yürütülen çalışmalarını hızla tamamlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında sürdürdüğümüz çalışmalarımızla kentimizin ulaşım altyapısının gücüne güç katıyoruz. Yatırımlarımızı, hizmetlerimizi ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN