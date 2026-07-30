Aydın'da 2026-2027 Av Haritası Yayınlandı - Son Dakika
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Aydın'da 2026-2027 Av Haritası Yayınlandı

Aydın\'da 2026-2027 Av Haritası Yayınlandı
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Doğa Koruma Aydın Şube Müdürlüğü, Aydın'ın yeni avlak haritasını güncel bilgileriyle yayımladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, 2026-2027 av dönemine ait Aydın Avlak Haritası'nı yayımladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Aydın'ın 2026-2027 Av Dönemi Avlak Haritası yayımlandı. Yeni harita ile il genelindeki avlak sahaları, yasak alanlar ve avcılıkla ilgili güncel sınırlar avcıların erişimine sunuldu. Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, avcıların güncel avlak bilgilerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi. Açıklamada, avlak haritasının avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Vatandaşların, 2026-2027 Dönemi Aydın Avlak Haritası'na AVBİS üzerinden erişebilecekleri, ayrıca sistemle ilgili bilgi almak isteyenlerin AVBİS İletişim ve Çağrı Merkezi'ni arayarak telefondan destek alabilecekleri bildirildi. Haritada, devlet ve genel avlaklar ile özel avlaklar, yaban hayatı geliştirme sahaları, ormanlık alanlar, yerleşim yerleri, kara yolları, demir yolları, göller ve akarsular gibi birçok coğrafi unsur yer alırken, il genelinde çilkeklik avlanmasının yasak olduğu bilgisine de yer verildi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çevre, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da 2026-2027 Av Haritası Yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 2026-2027 Av Haritası Yayınlandı - Son Dakika
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