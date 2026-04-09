Aydın Büyükşehir\'den Acarlar\'da çevre düzenleme ve bakım çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İncirliova ilçesinde bulunan Acarlar Mahallesi'nde ve Acarlar Hali'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mahallede yaşayan vatandaşların ve hal esnafının yoğun olarak kullandığı alanlarda yapılan çalışmalar kapsamında başta hal içi ve çevresi olmak üzere ortak kullanım alanlarında yıkama ve süpürme işlemleri yapıldı.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren hal esnafları ve vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN