Mahalleye dönüşen bazı köylerde mezarlık sıkıntısı

AYDIN (İHA) – Büyükşehir Yasasıyla mahalleye dönüşen kırsal köylerin bazılarında mezarlık sıkıntısı yaşanmaya başladı. Yasayla mezarlıkların büyükşehir belediyesine, köyün ortak mülkünün ise ilçe belediyesine devredileiği Aydın'da köylüler mezarlıklarında yer kalmasa bile ilçe belediyelerine devredilen köyün ortak arazisine mezarlık yapamadıklarını belirttiler. Mezarlığında az sayıda mezar yeri kalan köylerden biri olan Nazilli ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi sakinleri, sorunun çözülmesi için yetkililerden destek bekliyor.

2012 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasasıyla köy tüzel kişilikleri kaldırılarak, mahalleye dönüştürülen yerleşim alanları ilçe belediyelerine bağlandı. Yasayla köy tüzel kişiliğine ait olan gayrimenkuller de belediyelere devredildi. Bu gayrimenkullerden elde edilen gelirlerle köylünün ihtiyaçları karşılanır durumdayken, yeni düzenleme ile tüm hizmetler belediye imkanlarıyla sağlanmaya başladı.

Eskiye göre hizmetlerde yaşanan bazı aksamalarla birlikte, en çok sıkıntı yaşanan konulardan birisi de kırsal mahallerde cenazelerin defin edileceği mezarlıklar oldu. Köy tüzel kişiliğindeyken ihtiyaç anında yeni mezarlıklar tahsis edilebilirken, yeni düzenlemeyle bu imkansız hale geldi. Mezarlık hizmetlerinin büyükşehir belediyesinde, köylerden devir olan gayrimenkullerin idaresinin ise ilçe belediyelerinde olması nedeniyle aradan kalan vatandaşlar, bir takım bürokratik engellerle karşı karşıya kaldı.

Mezarlık sıkıntısının yaşandığı yerleşim alanlarından olan Nazilli ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde az sayıda mezar yeri kalan vatandaşlar, kara kara düşünmeye başladı. Sorunun giderek kendilerini tedirgin etmeye başladığını belirten mahalle sakinlerinden İdris Uğur, "Köyümüz tarihindeki üçüncü mezarlığımızda az sayıda bir yer kaldı. Yeni bir mezarlık açılmazsa, cenazelerimizi defin edecek yer bulamayacağız. Eskiden köy muhtarlığına ait arazileri düzenleyerek, mezarlığa dönüştürebiliyorduk. Şimdi ise köylüye ait hiçbir mülk kalmağı için atalarımızdan kalan arazilere izin olmadan dokunamıyoruz. Sorunun daha fazla büyümeden kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

100 yıllık mezarlık alanı

Sorunun kırsal mahallelerin büyük bir bölümünde yaşandığını savunan mahalle sakinlerinden Dursun Durak ise "Şuan cenazelerimizi 100 yıllık geçmişi ve eskiden köy tüzel kişiliğine ait olan arazinin bir bölümüne defin ediyoruz. Bu arazinin idaresi şuan belediyede olduğu için mezarlık alanını genişletemiyoruz. Mezarlıklar büyükşehir belediyesine, arazi ise ilçe belediyesine ait. İki kamu kurumunun alacağı kararla bu sorun çözülmezse, ileride cenazelerimizi defin edecek yer bulamayabiliriz. Bu arazinin mezarlık bölgesi olarak tahsis edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN