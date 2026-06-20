Aydın\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Aydın'ın doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Aydın'ın doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Bozdoğan, Buharkent, Karacasu ve Kuyucak ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarının 20 Haziran Cumartesi günü saat 13.00 ile 21.00 arasında geçerli olacağı belirtilirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. - AYDIN