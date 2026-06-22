Aydın'da Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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Aydın'da Sıcak Hava Dalgası

Aydın\'da Sıcak Hava Dalgası
22.06.2026 10:01
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Aydın'da bu hafta hava sıcaklıkları 37 dereceye kadar çıkacak, vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da hafta boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek. Kentte hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da 22 Haziran Pazartesi günü hava az bulutlu ve açık olacak. En düşük sıcaklığın 20, en yüksek sıcaklığın ise 36 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklık 35 dereceye gerilerken, Çarşamba ve Perşembe günleri yeniden yükselerek 37 dereceye ulaşacak. Haftanın tamamında az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı kentte, güneşli havayla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yetkililer, sıcak havanın etkili olduğu saatlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın'da Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

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