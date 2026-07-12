Aydın\'da Sıcaklık 40 Dereceye Ulaşacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Aydın'da hava sıcaklığı bugün 40 dereceye kadar yükselecek. Kentte hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre Aydın'da bugün havanın açık ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde 28 derece ölçülmesi beklenen hava sıcaklığının, 09.00-12.00 saatleri arasında 35 dereceye, günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 arasında ise 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Öğleden sonra sıcaklığın 39 dereceye düşmesi, akşam saatlerinde ise 33 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde batı yönlerden esecek rüzgarın saatte 30 ila 40 kilometre hıza ulaşacağı öngörülürken, gece saatlerinde rüzgarın etkisini azaltması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da sıcak hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Kentte 13 Temmuz Pazartesi günü en yüksek sıcaklığın 40, 14 Temmuz Salı günü 38, 15 Temmuz Çarşamba günü 39 ve 16 Temmuz Perşembe günü ise yeniden 40 derece olması tahmin ediliyor. - AYDIN