Aydın'da Sıcaklık 42 Dereceyi Bulacak - Son Dakika
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Aydın'da Sıcaklık 42 Dereceyi Bulacak

Aydın\'da Sıcaklık 42 Dereceyi Bulacak
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Aydın'da sıcak hava etkisi sürüyor; 11 Ağustos'ta sıcaklık 42 dereceye ulaşacak. Uyarılar yapıldı.

Aydın'da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, kentte termometrelerin 42 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için yayımlanan hava tahmin raporuna göre, kentte sıcak hava etkisini sürdürecek. Bugün (8 Ağustos) gün boyunca havanın açık olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 39 dereceye, akşam saatlerinde ise 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise gün içerisinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 5 ila 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kentte yarın ve 10 Ağustos Pazartesi günü havanın açık ve az bulutlu, sıcaklıkların ise en düşük 25, en yüksek 41 derece olması bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Aydın'da sıcaklığın 42 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, 12 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklıkların 41 derece seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ağustos, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da Sıcaklık 42 Dereceyi Bulacak - Son Dakika

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