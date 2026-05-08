Başkan Çerçioğlu: "Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yürütülen temizlik çalışmalarını 24 saat esasına dayalı olarak sürdürüyor. Rutin temizlik uygulamalarının yanı sıra detaylı bakım ve kapsamlı çevre temizliği çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde olduğu gibi Efeler ilçesinin ana arteri Adnan Menderes Bulvarı'nda da gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında kent mobilyaları, kaldırımlar ve refüj alanlarında kapsamlı bakım ve çevre düzenleme uygulamaları yapılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların devam edeceğini belirtti ve "Aydınımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğümüz çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN