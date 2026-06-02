Dörtyol Köprülü Kavşağı\'nda çalışmalar yüzde 45\'e ulaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı Projesi'nde imalatın yüzde 45 oranında tamamlandığını açıkladı.

Aydın'da ulaşımı rahatlatması hedeflenen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada imalatın yüzde 45 seviyesine ulaştığını belirtti. Proje kapsamında planlanan 552 fore kazıktan 477'sinin tamamlandığını ifade eden Başkan Çerçioğlu, altyapı çalışmalarının da eş zamanlı olarak devam ettiğini kaydetti. Kanalizasyon hattı deplase çalışmalarının iki gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Çerçioğlu, köprülü kavşak kazı çalışmalarına da başlandığını duyurdu. Ayrıca başlık kirişi ve betonarme perde duvar imalatlarının sürdüğünü vurgulayan Çerçioğlu; "Aydınımıza hizmet etmeye ve vatandaşlarımızı yatırımlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte kent içi trafik akışının önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor. - AYDIN