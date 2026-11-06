Aydın\'ın iç kesimlerinin yükseklerinde 9 Kasım öğleye dek hafif zirai don bekleniyor

Aydın'ın iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde 07.11.2026 (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren, 09.11.2026 (Pazartesi) öğle saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle, uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.