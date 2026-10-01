Aydın Köşk\'te gıda israfı farkındalığı anaokulu öğrencilerine anlatıldı

29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Köşk Anaokulu öğrencilerine gıda israfının önlenmesine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda birimi mühendisleri tarafından Köşk Anaokulu'nda düzenlenen eğitimde, çocuklara gıda israfının önlenmesi ve gıdanın bilinçli tüketilmesinin önemi anlatıldı. Minik öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikte, gıdaların israf edilmemesi konusunda günlük yaşamda uygulanabilecek davranışlara dikkat çekildi. Yetkililer, çocuk yaşta oluşturulan farkındalığın ilerleyen yıllarda daha bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazanılmasına katkı sağlayacağını belirtti.