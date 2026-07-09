Ayılar Meyve Bahçelerine Dadandı

Erzurum'un İspir ilçesi Bademli köyünde aç kalan ayı ve yaban domuzları meyve bahçelerine dadandı. Hasat dönemindeki dut ağaçlarına tırmanan ayıların bahçelere verdiği zarar güvenlik kameralarına yansıdı.

İspir ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının bahçelere dadanması, geçimini meyve üreticiliğinden sağlayan Bademli köyü sakinlerini canından bezdirdi. Dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan ayı ve yaban domuzu sürüleri, meyve bahçelerine girerek ağaçları tahrip etti.

Bahçesine kurduğu güvenlik kamerasıyla ayıların dut ağaçlarına tırmandığı anları kaydeden üretici Adnan Çelik, "Bu ve buna benzer birçok görüntü elimizde mevcut. Yerleşim yerlerimize çok yakın noktalarda her gün bu hayvanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Zaman zaman insanların üzerine doğru koşuyorlar. Can güvenliğimiz tehlikede" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"Bahçelere inmeye korkuyoruz"

Dut hasadının başladığı köyde büyük bir endişe yaşandığını dile getiren Bademli Mahallesi Muhtarı Ziyaattin Çelik ise, yaban hayvanlarından dolayı bağ ve bahçelere gitmeye korktuklarını söyledi. Çelik, "Köyümüzde dut hasadı başladı ancak yaban hayvanları yüzünden bahçelere inmeye korkuyoruz. Bu durumdan çok rahatsızız ve ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Ayılar koskoca dut ağaçlarının üstüne çıkıyor, dalları kırıp ağaçlara büyük zarar veriyorlar. Devlet yetkililerimizden bu konuda acil önlem alınmasını talep ediyoruz" dedi. - ERZURUM