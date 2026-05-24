Ayvalık Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, vatandaşların bayramı huzurlu, temiz ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlık alanları dip bucak temizlenirken, yabani otlar da temizlenerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı süresince düzenli ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturulması amacıyla kurban satış alanları da belirlenerek gerekli düzenlemeler yapıldı.

Vatandaşların hijyenik şartlarda hizmet alabilmesi için satış noktalarında denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı aşevi aracılığıyla kurban bağışları kabul edilmeye başlandı. Yapılan bağışların ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılacağı belirtilirken, dayanışma ve paylaşma kültürünün bayram boyunca büyütülmesinin hedeflendiği ifade edildi. - BALIKESİR