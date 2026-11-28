Ayvalık Belediyesi park ve yeşil alanlarda kış öncesi bakım yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış öncesinde park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ağaç budama, çim biçme, temizlik ve kent mobilyalarının bakım-onarımı yapılarak ortak alanların daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde kent genelindeki park, yeşil alan ve sosyal yaşam noktalarında bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ağaç ve bitkiler budanırken çim biçme, çevre temizliği ve kent mobilyalarının bakım-onarımı da yapılıyor.
Çalışmalar kapsamında çalı ve bitkilerde düzenleme yapan ekipler, motorlu tırpanlarla yeşil alanlardaki otları biçiyor. Yüksek dallarda budama çalışmaları yürütülürken, sahil bandındaki bankların bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor. Kıyıdaki birikmiş dal ve bitki atıkları iş makineleriyle temizlenerek bölgeden kaldırılıyor.
Ayvalık'ın farklı noktalarında devam eden çalışmalarla ortak kullanım alanlarının daha düzenli, temiz ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Belediye ekiplerinin bakım ve yenileme çalışmalarını kış boyunca sürdüreceği bildirildi.
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