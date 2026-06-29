Ayvalık'ta çevreyi kirleten restoran zinciri ve tostçuya 38 bin TL ceza - Son Dakika
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Ayvalık'ta çevreyi kirleten restoran zinciri ve tostçuya 38 bin TL ceza

Ayvalık\'ta çevreyi kirleten restoran zinciri ve tostçuya 38 bin TL ceza
29.06.2026 09:20  Güncelleme: 09:28
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir restoran zincirinin şubesi ve bir tost büfesi, çöplerini usulsüz şekilde atarak çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 991 TL idari para cezasına çarptırıldı. Belediye zabıta ekipleri, kamera kayıtları ve denetimlerle ihlalleri tespit etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çevreyi kirlettiği tespit edilen, Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan bir restoran zincirinin Ayvalık şubesi ile bir tost büfesine, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplam 37 bin 991 TL idari para cezası uygulandı.

Ayvalık Belediyesi, ilçe merkezindeki çevre temizliğini sağlamak amacıyla işletmelerin bulunduğu bölgede mevcut çöp konteynerlerini kaldırarak yerlerine traktör römorkundan dönüştürülen büyük bir atık toplama ünitesi yerleştirdi. Bölgede yaşanabilecek çevre ihlallerini tespit edebilmek amacıyla güvenlik kamerası da konumlandırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen kamera kayıtlarında, restoran zincirinin Ayvalık şubesinde çalışan personelin çöpleri atık toplama ünitesine bırakmak yerine doğrudan zemine döktüğü tespit edildi.

Bunun üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, işletmeye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 18 bin 991 TL idari para cezası uyguladı.

Denetimlerini ilçe genelinde sürdüren ekipler, bu kez Ayvalık Tostu satışı yapan bir büfenin çöplerini sokak arasındaki boş bir alana bıraktığını belirledi. Çöp poşeti içerisinde bulunan kullanılmış tost kağıtları ve ayran şişelerinden yola çıkan ekipler, atıkları bırakan işletmeyi tespit etti.

Söz konusu tost büfesine de 19 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayvalık Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevre temizliğini tehdit eden kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, çevre kirliliğine neden olan her türlü ihlale karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Vatandaşlar ise çevreyi kirleten işletmelere yönelik uygulanan cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek, zabıta ekiplerinin denetimlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Ekonomi, Ayvalık, Zabıta, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ayvalık'ta çevreyi kirleten restoran zinciri ve tostçuya 38 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta çevreyi kirleten restoran zinciri ve tostçuya 38 bin TL ceza - Son Dakika
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