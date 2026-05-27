Ayvalık\'ta yol müjdesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekiplerden bilgi aldı.

Ali Çetinkaya Mahallesi'nde devam eden doğalgaz 3. etap çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 bin hanenin daha doğalgaz konforu ve güveniyle buluşacağını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplam 25 kilometrelik hattın 18 kilometresinin tamamlandığını açıkladı. Başkan Ergin, çalışmaların tamamlandığı bölgelerde yol yapım ve düzenleme faaliyetlerinin eş zamanlı olarak sürdüğünü söyledi. Doğalgaz çalışmalarında güvenlik açısından belirli teknik sürelerin beklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Ergin, "Süreç tamamlanır tamamlanmaz yollarımızda hızlı şekilde tamirat ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Asfalt Plent Tesisimizin de kurulmasıyla birlikte mahallelerimizi daha modern ve konforlu bir üst yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

AKSA Doğalgaz iş birliğiyle Ayvalık'ın etap etap doğalgazla buluşturulmaya devam edeceğini vurgulayan Ergin, çalışmalar sırasında yaşanan geçici sıkıntılar nedeniyle vatandaşlardan anlayış ve sabır beklediklerini söyledi.

Doğalgaz süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların AKSA Doğalgaz'ın 444 4 187 numaralı çağrı merkezine ulaşabilecekleri belirtildi. - BALIKESİR