Kahramanmaraş\'ın Azerbaycan Mahallesi asfaltlanıyor

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nin üç ana arterini yaklaşık 18 milyonluk yatırımla sıcak asfaltla kaplandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan yeni yerleşim alanlarının ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, şehir merkezindeki yeni yaşam alanlarından Azerbaycan Mahallesi'nde hayata geçirilen ulaşım projesiyle bölgenin ana ulaşım aksları modern ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye ulaşım sağlayan 3 ana caddede gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam uzunluğu 2 kilometrenin üzerinde olan arterler baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, mahalledeki 3 ana cadde yaklaşık 5 bin ton sıcak asfaltla kaplandı. Modern standartlara uygun şekilde yenilenen yollarla birlikte bölgede ulaşım güvenliği ve sürüş konforu artırıldı. Toplam maliyeti yaklaşık 18 Milyon TL olan yatırım sayesinde Azerbaycan Mahallesi'nin ulaşım altyapısı önemli ölçüde güçlendirilmiş oldu. Tamamlanan asfalt çalışmaları yalnızca Azerbaycan Mahallesi sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmakla kalmayacak, şehir içi trafik akışına da önemli katkı sağlayacak. Mahalle içerisinde yenilenen yollar, şehir merkezinin en yoğun ulaşım arterlerinden biri olan Azerbaycan Bulvarı'na alternatif güzergah oluşturacak. Yeni ulaşım akslarının devreye alınmasıyla birlikte, şehir merkezinin önemli ulaşım koridorlarından Azerbaycan Bulvarı üzerindeki trafik yükünün azaltılması ve araç yoğunluğunun dengelenmesi amaçlanıyor. Böylece hem mahalle sakinleri hem de şehir merkezini kullanan sürücüler için daha akıcı ve kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturulmuş olacak. - KAHRAMANMARAŞ