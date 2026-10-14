Bahçelievler Yenibosna\'da fırtına vatandaşları zorladı, şemsiyeler ters döndü

İstanbul Bahçelievler'de sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına şiddetini artırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sokakta yürümekte zorlanan ve şemsiyeleri ters dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetlenmesiyle Bahçelievler Yenibosna'da evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar büyük sınav verdi. Yollara hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise bu kez fırtına engeline takıldı. Islanmamaya çalışan vatandaşlar, şemsiyelerinin uçmaması için çaba sarf etti. Yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken, o anlar kameralara yansıdı.