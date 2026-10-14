Bahçelievler Yenibosna'da fırtına vatandaşları zorladı, şemsiyeler ters döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler Yenibosna'da fırtına vatandaşları zorladı, şemsiyeler ters döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler Yenibosna\'da fırtına vatandaşları zorladı, şemsiyeler ters döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte etkisini artıran fırtına, Yenibosna'da evlerine gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına şiddetini artırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sokakta yürümekte zorlanan ve şemsiyeleri ters dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetlenmesiyle Bahçelievler Yenibosna'da evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar büyük sınav verdi. Yollara hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise bu kez fırtına engeline takıldı. Islanmamaya çalışan vatandaşlar, şemsiyelerinin uçmaması için çaba sarf etti. Yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
BahçelievlerHava DurumuYenibosnaİstanbulFırtınaFırtınaOlaylarGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
19:26
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
18:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 19:40:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Bahçelievler Yenibosna'da fırtına vatandaşları zorladı, şemsiyeler ters döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei