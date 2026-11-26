Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde Yozgat'ta bir ailenin zimem defterinde yer alan borçları ödendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik Var' dijital gönüllülük platformunda hayata geçirilen proje kapsamında Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünün sürdürülmesini hedefleyen bir çalışma yürüttü.

Yıllardır devam eden zimem defteri geleneği, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Bir Defter Kapansın, Bir Aile Rahatlasın' temasıyla ihtiyaç sahibi bir ailenin borcunun kapatılmasıyla sürdürüldü.

Medrese Mahallesi'nde 26 yıllık esnaf olan Saadettin Doğan'ın iş yerindeki zimem defterinden belirlenen bir aileye ulaşan iyilik hareketi sayesinde toplumsal bağlar güçlendirildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, 'İyilik Var' anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı, iyiliği çoğaltmayı ve dayanışmayı büyütmeyi sürdüreceklerini bildirdi.