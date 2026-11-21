Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışların ardından artış gösteren sulak alanlar ve diğer potansiyel üreme noktalarında vektörle mücadele çalışmalarını sürdürdü. Ayvalık'ın farklı mahallelerinde sisleme ve ilaçlama uygulamaları gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, vektörle mücadele çalışmalarını yıl boyunca kesintisiz yürüttüğü bildirildi. Çalışmalarda sulak alanların yanı sıra rögar, mazgal, foseptik ve yeşil alanlar gibi potansiyel üreme noktalarının düzenli olarak ilaçlandığı belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla, Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan'ın nezaretinde yürütülen çalışmalar kapsamında Altınova Merkez Kanalı, İnönü Caddesi, Sefa Çamlık İnönü Caddesi, Tuzla'daki atıl Washington Otel binası çevresi, Sahilkent Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı ve dere bölgelerinde uygulama yapıldı.

Ekipler ayrıca Küçükköy'de itfaiye arkasındaki 19166 Sokak'ta durgun su uygulaması gerçekleştirirken; 150 Evler Mahallesi Türkel Minibaş Caddesi, Cunda Adası, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Ayvalık Kabristanı, Mithatpaşa Mahallesi ile Küçükköy'deki 19313 Sokak ve dere çevrelerinde ilaçlama çalışması yaptı.

Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerin kullanıldığı, uygulamalarla vektörel hastalık riskinin azaltılmasının ve vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.