Balkan Mahallesi’nde evden 28 ton çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Balkan Mahallesi’nde evden 28 ton çöp çıkarıldı

Balkan Mahallesi’nde evden 28 ton çöp çıkarıldı
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Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi’ndeki bir evi temizledi.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi'ndeki bir evi temizledi. Evden çıkarılan 28 ton çöp, üç kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü'ne götürüldü.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi Turan Haznedaroğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden gelen şikayetleri değerlendirerek, çöp eve dönüştürülen adresi temizledi.

Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adreste inceleme yaptı. Dairenin çöp ev hale geldiğinin tespit edilmesinin ardından yasal süreç başlatıldı.

Savcılıktan gerekli iznin alınmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi ekipleri, emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde adrese müdahale etti. Çalışmaların sonucunda evden toplam 28 ton atık çıkarıldı. Toplanan çöpler 3 kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü'ne taşındı.

Tahliye işleminin tamamlanmasıyla birlikte evde dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

Belediye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Balkan Mahallesi’nde evden 28 ton çöp çıkarıldı - Son Dakika

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