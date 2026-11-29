Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni çöp aracı tahsis edildi.

Kumluca Belediyesi'ne yeni hizmet aracı kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye tahsis edilen çöp aracı, Ankara'dan Bartın'a dönüş sırasında Mengen'de görüldü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt da aracı inceleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni aracın beldedeki temizlik çalışmalarına katkı sağlaması hedeflenirken AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, araç desteğinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Kumluca'nın hizmet kapasitesine katkı sağlayacak yeni aracın beldeye hayırlı olmasını dileyen Bozkurt, Bartın'ın her köşesine hizmet kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.