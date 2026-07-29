Başkan Arslan üstyapı çalışmaları hakkında sahada bilgi aldı

Çameli Belediyesi, Kolak, Yaylapınar ve Kalınkoz mahallelerinde kendi asfalt kamyonu ve araç filosuyla yürüttüğü yol çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çalışmaları yerinde inceleyerek ilçenin dört bir yanında yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Çameli Belediyesi tarafından ilçenin mahallelerinde sürdürülen yol yapım ve iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, Kolak, Yaylapınar ve Kalınkoz mahallelerinde belediyenin kendi asfalt kamyonu ve araçlarıyla asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediyenin kendi araç filosuyla yürütülen çalışmalar sayesinde mahallelerde ulaşım konforunun artırılması, hizmetlerin ise daha hızlı ve verimli şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Çalışmaların mahallelere hayırlı olmasını temenni eden Başkan Cengiz Arslan, ilçenin dört bir yanında yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Başkan Arslan, "Kendi imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak Çameli'mizin her mahallesine hizmet ulaştırmaya, güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.