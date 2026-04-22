Başkan Taşkın: "Akpınar Çarşısı hafta başına kadar açılıyor"
22.04.2026 12:04  Güncelleme: 12:05
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Akpınar Çarşısı'nda son hazırlıkların tamamlandığını belirterek çarşının hafta başına kadar hizmete açılacağını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Akpınar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Emlak Konut Yönetimi ve çarşı esnafının oluşturduğu dernek yönetimiyle birlikte alanda gezi gerçekleştiren Taşkın, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirirken, Emlak Konut yetkilileriyle de görüşerek sürece ilişkin bilgi aldı. Sahadaki eksikliklerin gözden geçirildiği incelemelerde, tamamlanan etaplarla birlikte binlerce iş yerinin yer aldığı çarşının kısa süre içerisinde kademeli olarak hizmete açılması bekleniyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çarşı derneğimizin kıymetli başkanı ve yönetimiyle birlikte Akpınar Çarşımızı gezdik, yapılan çalışmaları yerinde gördük. Emlak Konut'taki arkadaşlarımızla da görüşerek son durumu değerlendirdik. Çarşımızda artık son rötuşlar yapılıyor. Anahtar teslimleri tamamlandı, şu anda kaldırımlar ve yollarla ilgili küçük düzenlemeler sürüyor. Belediye olarak temizlik çalışmalarını bitirdik. Çok büyük oranda çalışmalar tamamlandı, kalan küçük eksikler de gideriliyor. İnşallah birkaç gün içerisinde çarşımız tamamen açılmış olacak. Gerçekten çok modern ve güzel bir çarşı ortaya çıktı. Gezen herkesin dikkatini çeken bir alan oldu. Şimdiden Malatya'mıza, esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu eserin ortaya çıkmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Advertisement
