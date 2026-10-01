Batı Karadeniz'de cuma öğleden itibaren fırtına deniz ulaşımını aksatabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Karadeniz'de cuma öğleden itibaren fırtına deniz ulaşımını aksatabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batı Karadeniz\'de cuma öğleden itibaren fırtına deniz ulaşımını aksatabilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Karadeniz'de rüzgarın 2 Ekim 2026 Cuma öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına 3 Ekim 2026 Cumartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedecek, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

Batı Karadeniz'de rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de denizcileri ilgilendiren fırtına uyarısı yapıldı. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede rüzgarın 2 Ekim 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, olumsuz hava şartlarının deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği bildirildi.

Fırtına cumartesi günü sona erecek

Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtınanın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtına süresince deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
Batı KaradenizHava DurumuCumartesiFırtınaFırtınaUlaşımGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:59:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz'de cuma öğleden itibaren fırtına deniz ulaşımını aksatabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei