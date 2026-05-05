Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezinden Bartın, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak illerinde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışın 4 Mayıs 2026 günü saat 00.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, bu gece ile yarın (Pazartesi) akşam saatleri arasında Bartın, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak illeri yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

