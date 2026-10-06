Batman\'da çamurlu yolda vatandaştan \'Trump, come to Batman Gültepe\' tepkisi geldi.

Batman'da aşırı yağışların ardından Çamlıtepe Mahallesi çamur içinde kaldı. Batman Belediyesinin asfalt çalışmalarının yetersiz kaldığını mizahi dille eleştiren bir vatandaş da "Trump, come to Batman Gültepe" dedi.

Batman'da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı mahallelerde yollar çamurla kaplandı. Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, yol sorununa dikkat çekmek amacıyla çektiği videoda Batman Belediyesi'nin asfalt çalışmalarını eleştirdi. Görüntülerde elindeki poşetleri gösteren vatandaş, "Batman'da yaşıyorsanız her zaman iki tane poşet taşımanız gerekiyor. Nedenini şimdi göstereceğim size arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Mahalle yollarının yağışların ardından kullanılamaz hale geldiğini belirten vatandaş, "Bence Batman'ın bu yollarının düzelmesi için Trump'ın Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Batman'a gelmesi gerekiyor. Trump, come to Batman Gültepe" diyerek tepkisini dile getirdi.