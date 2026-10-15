Bayburt Demirözü'nde Petekli Göleti'nin inşası sürüyor, 6 bin 340 dekar sulanacak - Son Dakika
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Bayburt Demirözü'nde Petekli Göleti'nin inşası sürüyor, 6 bin 340 dekar sulanacak

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Bayburt Demirözü\'nde Petekli Göleti\'nin inşası sürüyor, 6 bin 340 dekar sulanacak
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DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'un Demirözü ilçesinde inşa edilen Petekli Göleti'nde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisini sulayacak gölet, 1 milyon 640 bin metreküp su depolayacak.

Bayburt'ta 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacak Demirözü Petekli Göleti'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demirözü ilçesinde inşa edilen Petekli Göleti'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen göletin, temelden 45 metre yüksekliğe ve 1 milyon 640 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.

Tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet etmesi planlanan göletin, bölgedeki tarımsal sulama imkanlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt Demirözü'nde Petekli Göleti'nin inşası sürüyor, 6 bin 340 dekar sulanacak - Son Dakika
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