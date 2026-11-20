Bayburt Oruçbeyli'de kurt sürüsü bir köpeği boğdu, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt merkeze bağlı Oruçbeyli köyünün yerleşim alanına inen kurt sürüsü, bir evin önündeki köpeği boğdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, aç oldukları tahmin edilen kurtlar bir süre köy meydanında dolaştı.
Bayburt merkeze bağlı Oruçbeyli köyünün yerleşim alanına inen kurt sürüsü, bir evin önünde bulunan köpeği boğdu. Kurtların saldırı anı, evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Aç oldukları ve yiyecek aradıkları tahmin edilen kurtlar bir süre köy meydanında dolaştıktan sonra evlerin bulunduğu alana doğru yöneldi. Kurtlar, gözüne kestirdiği köpeğe saldırdı. Köpeğin can havliyle bağırması üzerine kurt sürüsü geldikleri yöne kaçarak gözden kayboldu.
Doğal yaşam alanlarında genellikle insanlardan uzak duran kurtlar, av arayışı sırasında zaman zaman kırsal yerleşimlerin çevresine yaklaşabiliyor. Özellikle açıkta bulunan sokak hayvanları, kurt saldırılarına karşı savunmasız kalabiliyor.
Kaynak: İHA
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