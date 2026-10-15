Bayburt\'ta canlı müzik işletmelerine izin belgesi için akustik rapor incelemesi sürüyor

Bayburt'ta canlı müzik işletmelerine izin belgesi için akustik rapor incelemesi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta canlı müzik yapan işletmeler için Müzik Yayın İzin Belgesi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, akustik ölçüm raporlarını inceleyerek gürültü sınırlarını sağlayan işletmelere belge düzenliyor.
Bayburt'ta canlı müzik yayını yapan işletmelere yönelik Müzik Yayın İzin Belgesi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, işletmelerin akustik ölçüm raporları inceleniyor.
Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda yetkili laboratuvarlar tarafından hazırlanan raporlar, müdürlük tarafından değerlendiriliyor. İncelemeler sonucunda mevzuatta belirlenen gürültü sınır değerlerini sağlayan işletmelere Müzik Yayın İzin Belgesi düzenleniyor.
Uygulamayla canlı müzik yayını yapan işletmelerin çevresel gürültü mevzuatına uygun faaliyet göstermesi ve çevresel gürültünün kontrol altında tutulması amaçlanıyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?