Bayburt\'ta gök gürültülü sağanak yaşamı aksattı, yağış cuma gününe kadar sürecek

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, sürücüler de su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Bayburt kent merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek.