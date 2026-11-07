Bayburt\'ta iki köydeki yangınların hasarı Çevre İl Müdürlüğünce tespit edildi

Bayburt'ta iki köydeki yangınların hasarı Çevre İl Müdürlüğünce tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'un Yerlice ve Güzelce köylerinde ev ve ahırlarda çıkan yangınların ardından hasar tespit çalışması yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen yapılarda inceleyerek ev ve ahırlardaki hasarın boyutunu kayıt altına aldı.
Bayburt'un Yerlice ile Güzelce köylerinde ev ve ahırlarda çıkan yangınların ardından hasar tespit çalışması yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen yapılarda incelemelerde bulundu. Çalışmalarda ev ve ahırlarda meydana gelen hasarlar değerlendirilerek gerekli teknik tespitler gerçekleştirildi.
Ekiplerin incelemeleriyle yangının yapılarda oluşturduğu hasarın boyutu kayıt altına alındı.
Kaynak: İHA
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