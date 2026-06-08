Bayburt\'ta kene riskine karşı yeşil alanlar ilaçlandı

Bayburt'ta belediye ekiplerince halk sağlığının korunması amacıyla park, bahçe ve yeşil alanlarda kene ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

Kent genelinde yürütülen çalışmada, çocuk oyun alanları, parklar, bahçeler, yürüyüş alanları ve vatandaşların yoğun kullandığı yeşil alanlar ilaçlandı. Ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte açık alanlarda görülebilecek kene riskine karşı belirlenen noktalarda uygulama gerçekleştirdi.

Kene ile mücadele çalışmalarının, vatandaşların ortak kullanım alanlarından daha güvenli şekilde yararlanabilmesi için program dahilinde sürdürüleceği belirtildi.

Belediye ekipleri, ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra dolmuş duraklarında da temizlik ve yıkama çalışması yaptı. Toplu ulaşım noktalarında sürdürülen çalışmayla durakların daha temiz ve hijyenik hale getirilmesi sağlandı. - BAYBURT