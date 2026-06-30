Bayburt\'ta Yakıt Yüklü Tanker Devrildi

Arpalı beldesi ile Uğrak köyü arasında devrilen yakıt yüklü tankerin bulunduğu bölgede, çevresel inceleme yapıldı.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından yakıt sızıntısının çevre üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla olay yerinde incelemelerde bulundu. ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü teknik personelleri, sahada çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik uygulanan tedbirleri yerinde inceleyerek, gerekli kontrolleri yaptı. İncelemelerde, çevresel risklerin takip edildiği ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürecin sürdürüldüğü bildirildi. - BAYBURT