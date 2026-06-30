Bayburt'ta Yakıt Yüklü Tanker Devrildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Yakıt Yüklü Tanker Devrildi

Bayburt\'ta Yakıt Yüklü Tanker Devrildi
30.06.2026 11:32
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Arpalı-Uğrak arasında devrilen tankerde çevresel inceleme yapıldı, yakıt sızıntısı denetlendi.

Arpalı beldesi ile Uğrak köyü arasında devrilen yakıt yüklü tankerin bulunduğu bölgede, çevresel inceleme yapıldı.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından yakıt sızıntısının çevre üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla olay yerinde incelemelerde bulundu. ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü teknik personelleri, sahada çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik uygulanan tedbirleri yerinde inceleyerek, gerekli kontrolleri yaptı. İncelemelerde, çevresel risklerin takip edildiği ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürecin sürdürüldüğü bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Bayburt, Arpalı, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Yakıt Yüklü Tanker Devrildi - Son Dakika

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