Bayburt\'ta Yapı Laboratuvarı Denetlendi

Bayburt'ta yapı güvenliğinin sağlanması ve yapı denetim süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla faaliyet gösteren yapı laboratuvarında denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Yapı Denetimi Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında ilde faaliyet gösteren laboratuvar denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimde laboratuvarın faaliyetleri, yürütülen test ve kontrol işlemleri ile yapı denetim mevzuatı kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükler incelendi.

Denetimlerle, yapıların güvenli ve mevzuata uygun şekilde inşa edilmesine katkı sağlanması, yapı denetim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve olası eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer tarafından yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlara yönelik kontrollerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.