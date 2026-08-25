Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

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Manifest’in üyesi Lidya Pınar’ın makyajsız ve filtresiz görüntüleri dijital mecralarda geniş yankı uyandırdı. Doğal haliyle kısa sürede gündem olan ünlü isim için bir kesim kullanıcı "Çiçek gibi kız" övgülerinde bulunurken, diğer bir kesim ise "Hem sesleri hem kendileri güzel değil" diyerek eleştiri yağmuruna tuttu.

Son dönemin öne çıkan müzik gruplarından Manifest’in üyelerinden Lidya Pınar, dijital mecralarda paylaşılan filtresiz görüntüleriyle dijital dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan kareler, takipçileri ve müzikseverleri adeta iki farklı kampla karşı karşıya getirdi.

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

ÖVGÜ DE YAĞDI ELEŞTİRİ DE

Lidya Pınar’ın doğal halini savunan ve takdir eden bir kesim kullanıcı, ünlü şarkıcıya destek vererek "Çiçek gibi kız", "Filtresiz hali çok daha güzel ve samimi" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu. 

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Buna karşılık Pınar’ı sert sözlerle hedef alan diğer bir kesim ise "Bunların hem sesleri hem kendileri güzel değil" ifadeleriyle ünlü ismi ve grubun performansını eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o fotoğraf karesi; 

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Lidya Pınar, Manifest, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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