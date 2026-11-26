Bayburt'ta gece boyunca hava sıcaklığı sıfırın altında 16,2 dereceye kadar indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 25 Kasım saat 18.00 ile 26 Kasım saat 06.00 arasında yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en soğuk noktası, sıfırın altında 16,9 dereceyle Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi olarak kaydedildi.

Bayburt'un Merkez ilçesine bağlı Yaylalar köyünde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 16,2 derece ölçüldü.

Ölçümlerde Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde sıfırın altında 15,2, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 14,9 ve Taşçılar köyünde 13,3 derece sıcaklık kaydedildi.

Gece sıcaklıkları, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki birçok yerleşim yerinde de sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Öte yandan Bayburt'ta etkili olan dondurucu soğukların, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.