Bayburt ve Çevresinde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt ve Çevresinde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Bayburt ve Çevresinde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
23.04.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Bayburt ve çevresinde 50-80 km/saat hızında rüzgar uyarısı yaptı, tedbir önerdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, şiddetli rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabileceğini bildirdi.

Meteorolojik uyarıya göre, bölgede güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 50 ila 70 kilometre, yüksek kesimlerde ise 80 kilometre hıza ulaşacak.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün bölge geneline ilişkin değerlendirmesinde, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra ise aralıklı yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlar için çığ tehlikesine de işaret edilirken, özellikle yüksek kesimlerde bulunacak vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması istendi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, Bayburt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt ve Çevresinde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:27:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt ve Çevresinde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.