Bazgiret Şelalesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Artvin'de kış mevsiminde etkili olan kar yağışları ve ilkbaharda devam eden yağmurlar, kent genelindeki şelaleleri yeniden canlandırdı. Artan su debisiyle en coşkun dönemini yaşayan şelaleler arasında yer alan Şavşat Maden köyünde bulunan Bazgiret Şelalesi, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde Karçal Dağları'nın eteklerinde bulunan Bazgiret Şelalesi, karların erimesiyle birlikte gürül gürül akmaya başladı. Bozulmamış doğası, ahşap mimarisi ve kültürel dokusuyla öne çıkan 1800 rakımlı Maden köyü sınırlarında yer alan şelale, doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. Yerli ve yabancı turistler, yeşillikler arasındaki patika yollardan yaklaşık 40 dakikalık yürüyüşün ardından şelaleye ulaşıyor. Yaklaşık 2000 rakımda bulunan ve kayalıklar arasından üç kademe halinde dereye dökülen şelale, özellikle bu yıl artan su miktarıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Yürüyüş güzergahındaki doğal göletler ve yemyeşil doğa da bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Bu yıl kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışları ve ilkbaharda devam eden yağmurlar nedeniyle şelalenin su debisi önemli ölçüde arttı. Bazgiret Şelalesi, son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşarken, ortaya çıkan manzara fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, hem doğa yürüyüşü yapıyor hem de şelalenin oluşturduğu eşsiz görüntüyü izleme fırsatı buluyor.

Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Asiye Saygılı, kulüp olarak her yıl Bazgiret'e geldiklerini belirterek, "Bugün 34 kişilik ekibimizle kamp ve trekking etkinliği için buradayız. Yaklaşık 30 yıllık bir kulübüz ve Bazgiret'e yılda en az iki kez geliyoruz. Doğasını, insanını ve kültürünü çok seviyoruz. Bu yıl kar oldukça fazla yağdı. Şelaleyi dördüncü kez görüyorum ancak ilk kez bu kadar coşkulu akarken gördüm" dedi.

Şelaleyi ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Fatih Şeker ise, "Gerçekten muhteşem bir manzarası var. Buraya ulaşmak için biraz emek harcamak gerekiyor ancak gördüğünüz manzara tüm yorgunluğunuza değiyor. Doğayla iç içe olmak isteyen herkesin görmesi gereken bir yer" diye konuştu. - ARTVİN