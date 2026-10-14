Biga Gümüşçay\'da aşırı yağışlar toprak yolu çökertti, onarım sonrası açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde toprak yolun bir bölümü aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Ekiplerin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde etkili olan aşırı yağışlar, Demirci Deresi üzerindeki toprak yolda çökmeye neden oldu. Yolun bir bölümünde meydana gelen çökme üzerine durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak, yolu güvenlik şeridiyle kapattı. Ekipler, iş makinesi yardımıyla çöken bölgeyi toprakla doldurarak, onarım çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden kullanıma açıldı.