Bingöl'de Kurban Pazarı Hareketlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Kurban Pazarı Hareketlendi

26.05.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Bingöl Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı, fiyatlar belirlendi.

Bingöl Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı arefesinde hareketlilik arttı.

Bayram arefesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yer aldığı pazarda üreticiler kurbanlıklarını satabilmek için yoğun mesai harcıyor. Pazarda sık sık pazarlık görüntüleri yaşanırken, bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte hayvan bakmaya geldiği görüldü. Hareketliliğin arttığı pazarda üreticiler de satışlardan umutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık bin 500 küçükbaş hayvan yetiştirdiğini belirten besici Özcan Oğuz, "Yaklaşık bin 500'e yakın küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Yıllardır dede baba mesleği olan hayvancılığı sürdürüyoruz. Hayvanların bir kısmını İstanbul'a gönderdik. Geri kalanları da pazara getirdik. Bu sene hayvan fazla yok. Talep var ama hayvan sayısı az. Muhtemelen bir iki güne daha da yoğunluk olur" dedi.

Bingöl Canlı Hayvan Pazarı Sorumlu Müdürü Sami Kaysadu ise satışların başladığını belirterek, "Kurbana bir gün kalmış. Millet yavaş yavaş kurbanlıklarını seçmeye başladı. Her bütçeye uygun kurbanlık var. Geçen seneye göre hayvan sayısı daha az. Küçükbaş hayvanlar 15 bin ile 35 bin lira arasında değişiyor. Büyükbaş hayvanlar ise 100 bin ile 300 bin lira arasında satışa sunuluyor" diye konuştu.

Pazardaki yoğunluğun daha da artmasının beklendiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Kurban, Bingöl, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bingöl'de Kurban Pazarı Hareketlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gaziantep’te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi
Tahliye sırasında Özel’in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 10:32:40. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Kurban Pazarı Hareketlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.