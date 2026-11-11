Bingöl'ün 73 sayfalık akıllı şehir raporu Vali Çelik başkanlığında sunuldu - Son Dakika
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Bingöl'ün 73 sayfalık akıllı şehir raporu Vali Çelik başkanlığında sunuldu

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Bingöl\'ün 73 sayfalık akıllı şehir raporu Vali Çelik başkanlığında sunuldu
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Bingöl Belediyesi ile üniversitenin iş birliğinde hazırlanan 73 sayfalık akıllı şehir raporu, Vali Cahit Çelik başkanlığındaki toplantıda sunuldu. Rapor, afet riskleri ve altyapı kararlarının bilimsel veriler ve harita tabanlı analizlerle alınmasını öneriyor.

Bingöl Belediyesi ile üniversitenin iş birliğinde düzenlenen Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı kapsamında hazırlanan 73 sayfalık sonuç raporu, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sunuldu. Belediye ve üniversitenin ortak çalışmasıyla hazırlanan rapor, Bingöl'ün gelecekteki şehir planlamasının bilimsel veriler, coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal analizler doğrultusunda şekillendirilmesini hedefliyor.

Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Bingöl Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı'nın sonuç raporu için sunum toplantısı düzenlendi. Vali Cahit Çelik başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Turan ile belediye ve üniversiteden çalıştay düzenleme kurulu üyeleri katıldı. Çalıştay kapsamında hazırlanan 73 sayfalık rapor, Doç. Dr. Fatma Esen ve Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Aydemir tarafından sunuldu. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen çalıştayda; coğrafya, şehir planlama, mühendislik, çevre ve bilişim alanlarında uzman bilim insanlarının değerlendirmeleri ile kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüşleri bir araya getirildi.

"Afet güvenliğinden altyapı yatırımlarına kapsamlı yol haritası"

Toplam 282 bin 299 nüfusa sahip Bingöl ile 139 bin 913 kişinin yaşadığı kent merkezinin geleceğine yönelik yol haritası niteliği taşıyan raporda; altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi, afet anında kullanılacak ulaşım güzergahlarının belirlenmesi, mahalle ölçeğindeki ihtiyaçların tespit edilmesi ve kentsel kaynakların etkin kullanılması gibi başlıklar ele alındı.

Özellikle kent merkezine 12-14 kilometre uzaklıktaki dış merkezlerin yanı sıra 1971 ve 2003 depremlerinin hafızasını taşıyan Bingöl'ün afet riskleri, çalışmanın öncelikli konuları arasında yer aldı. Raporda, hangi mahallede hangi altyapı yatırımının öncelikli olması gerektiğinden olası bir afette hangi ulaşım güzergahlarının açık tutulacağına kadar birçok konuda kararların ölçülebilir veriler ve harita tabanlı analizlerle alınması önerildi.

"Bingöl'ün geleceği bilimsel verilerle planlanacak"

Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle ortaya konulan çalışmanın, kentin sürdürülebilir, dirençli ve güvenli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Akıllı şehir yaklaşımının yalnızca teknolojik dönüşümden ibaret olmadığına dikkat çekilen raporda, veri temelli planlamanın can güvenliği, zaman ve kaynak tasarrufu açısından da önem taşıdığı vurgulandı.

Çalıştayda geliştirilen önerilerin, Bingöl Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin uzun vadeli şehir planlaması ve uygulamalarına bilimsel temel oluşturması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Bingöl BelediyesiYerel YönetimTeknolojiBingölGüncelÇevreSon Dakika

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