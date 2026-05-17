Boğazkesen'de Su Debisi Artışı Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boğazkesen'de Su Debisi Artışı Görüntülendi

17.05.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kelkit Çayı'nın debisi artarak Yeşilırmak'ı oluşturduğu Boğazkesen'de görsel şölen yaşandı.

Kelkit Çayı'nın birleşerek Yeşilırmak'ı oluşturduğu Tokat ile Amasya arasındaki Boğazkesen mevkiinde artan su debisi havadan görüntülendi.

Gümüşhane ili sınırları içerisinde yer alan Çimen Dağları ve Gümüşhane Dağları'ndan doğan Kelkit Çayı, Tokat'ın Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesi arasında bulunan Boğazkesen mevkiinde Yeşilırmak ile birleşiyor. Birleşme noktası olan Boğazkesen Köprüsü'nde yaşanan debideki artış dron ile görüntülendi. Yağışların ardından debisi yükselen çayların geniş bir alana yayıldığı görüldü. Kahverengiye dönen suyun güçlü akışı dikkat çekerken, izlenmeye değer bir görsel oluştu. Bölgedeki tarım arazilerinin suya yakın alanlarında taşkın izleri görülürken, Boğazkesen Köprüsü'nün Tokat ile Amasya arasındaki ulaşımı sağlamaya devam ettiği gözlendi. Yeşilırmak'ın oluştuğu nokta olarak bilinen Boğazkesen hem doğal yapısı hem de tarihi geçiş güzergahı olması nedeniyle bölgenin önemli noktaları arasında yer alıyor.

Yeşilırmak debisinin yükseldiğini söyleyen yöre sakinlerinden Hakan Uca, "Amasya ile Tokat arasında tarihi Boğazkesen Köprüsü'nde eşsiz bir noktadayız. Tozan ve Kelkit çaylarının birleştiği noktada suların debisinin yükselmesiyle adeta görsel bir şölen oluştu. Buradaki doğa olayımızı daha net ve anlaşılır bir şekilde de çektik. İnşallah daha kötüye gitmez" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Boğazkesen'de Su Debisi Artışı Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:42:05. #7.12#
SON DAKİKA: Boğazkesen'de Su Debisi Artışı Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.