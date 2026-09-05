Bölgede pazar günü fırtına bekleniyor, yetkililer vatandaşları uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Rüzgarın kuzeybatı ve güneybatıdan kuvvetli esmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde "fırtına" uyarısında bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü bölge genelinde öğle saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar etkili olması beklenen rüzgarların, kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şeklinde kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden esmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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